Strafbefehl: Jimi Blue Ochsenknecht wehrt sich gegen falsche Berichte

Das bekräftigte Ochsenknecht nun selbst in seiner Instagram–Story. Er sehe sich gezwungen, Stellung zu den Berichten zu nehmen. «Momentan kursieren wieder mehrere Artikel von irgendwelchen Rechnungen, die ich anscheinend nicht beglichen habe», sagte er. Das sei aber falsch. «Wenn ihr schon Artikel schreibt über Sachen aus meiner Vergangenheit, dann schreibt bitte dazu, dass ich die Rechnungen beglichen habe.» Dass das nicht klargestellt werde, empfinde er als «uncool». Zudem verstehe er nicht, wer sich für Berichte über eine längst bezahlte «1.900–Euro–Rechnung» interessiere. Statt Falschmeldungen zu schreiben, sollte besser über das wichtige Weltgeschehen berichtet werden. «Und hört auf, Sachen aus der Vergangenheit rauszukramen, die ich schon längst erledigt habe», forderte er.