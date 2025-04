Strahlende Prinzessin Kate begeistert Kinder im Naturparadies

Am Dienstag war das Paar auf der Isle of Mull angekommen und nahm unter anderem einen öffentlichen Termin in Tobermory wahr. An dem Tag zelbrierten die beiden auch ihren 14. Hochzeitstag. Kate hatte den britischen Thronfolger am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London geheiratet. Drei Kinder krönten anschliessend ihre grosse Liebe. Das vergangene Jahr wurde durch Kates Krebserkrankung dann zu einer besonderen Herausforderung für die Familie.