«Stranger Things»: Die ersten fünf Minuten des grossen Finales sind da

Die Veröffentlichungstermine zur fünften «Stranger Things»–Staffel

Netflix wird die finale Staffel in drei Teilen veröffentlichen. Ab dem 27. November zeigt der Streamingdienst die ersten vier Folgen, die Episoden fünf bis sieben werden am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, veröffentlicht. Zum Start ins neue Jahr dürften sich einige Fans zu Watch Partys verabreden. In der Nacht auf den 1. Januar soll die achte und letzte Episode um 02:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht werden. Auch die Veröffentlichung der anderen Folgen ist jeweils für morgens 02:00 Uhr geplant.