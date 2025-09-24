«Stranger Things»: Fünfte und finale Staffel wird «die gewaltigste»

Netflix hatte zuvor bereits per offizieller Handlungsbeschreibung erklärt, dass die Heldinnen und Helden in Staffel fünf nur ein gemeinsames Ziel haben werden: «Vecna zu finden und ihn zu töten. Aber er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort ist ein Mysterium, ebenso was er vorhat.» Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Elf intensiviert hat. Sadie Sinks (23) Max liegt zudem seit dem Ende der vierten Staffel im Koma.