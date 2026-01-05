«Stranger Things»: Netflix kündigt Doku zur finalen Staffel an

Trailer zeigt grosse Emotionen zum Finale

In einem Trailer geben die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer einen Einblick in die Entstehung der finalen Staffel. «Die letzten Zeilen zu schreiben, die diese Figuren jemals sagen würden... Das war wirklich schwierig», ist aus dem Off zu hören. Über Elevens (Millie Bobby Brown, 21) Schicksal sei viel diskutiert worden. «Zieht sie das wirklich durch?», fragen die Brüder, während eine Szene mit besagter Figur spielt. «Ich bin nicht bereit loszulassen», ertönt Millie Bobby Browns Stimme.