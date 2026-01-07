«Stranger Things»: Netflix-Serie erhält eigene Briefmarken

Die Royal Mail würdigt das Ende der erfolgreichen Netflix–Serie «Stranger Things» mit einer neuen Briefmarkensammlung. Wie im Online–Shop der Royal Mail zu sehen ist, besteht die Sammlung aus 14 Briefmarken mit Illustrationen des britischen Künstlers Kyle Lambert (38), der auch die Poster der Serie entworfen hat. Die Motive zeigen zahlreiche bekannte Figuren, darunter Millie Bobby Browns (21) Eleven, die auf zwei der Marken abgebildet ist. Die Briefmarken sind ab dem 13. Januar im Online–Handel erhältlich.