Streift Henry Cavill noch einmal das Superman-Cape über?

Dass man sich in der neu aufgestellten Führungsetage des Filmstudios derzeit mit Hochdruck dem prestigeträchtigen DC-Filmuniversum annimmt, wurde in den vergangenen Tagen überdeutlich. Der quasi fertige und 90 Millionen Dollar teure Streifen «Batgirl» wurde aus Zweifel an der Qualität komplett eingestampft. «The Flash», trotz Skandalnudel Ezra Miller (29) in der Titelrolle, sowie «Black Adam» und «Shazam 2» sollen derweil wie geplant erscheinen. So richtig klangvoll sind diese Superhelden jedoch nicht - da wäre das Cavill-Comeback als übermächtiger Kryptonier Kal-El aka Superman eine andere Hausnummer. Es gibt offenbar nur einen Haken.