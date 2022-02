Streit zwischen Kanye West und Kim Kardashian eskaliert völlig

Kim Kardashian reagiert auf Vorwürfe

Nach längerem Schweigen reagierte Kim Kardashian am Freitag (4. Februar) auf die Vorwürfe. «Die Scheidung ist schwierig genug für unsere Kinder. Kanyes Besessenheit, unsere Situation so negativ und öffentlich zu kontrollieren und zu manipulieren, fügt allen nur noch mehr Schmerz zu», schrieb sie unter anderem in einer Instagram-Story. «Kanyes ständiges Bedürfnis, mich in Interviews und in den sozialen Medien anzugreifen, ist tatsächlich verletzender, als es irgendein TikTok-Post von North verursachen könnte.» Zu den neuesten Anschuldigungen hat die Reality-TV-Darstellerin sich noch nicht zu Wort gemeldet.