Stress mit dem Truthahn: So feiert Meghan Thanksgiving mit der Familie

Doch bevor sich die Familie dem eigenen Festessen widmete, stand für Harry und Meghan der Dienst an der Gemeinschaft im Vordergrund. Gemeinsam mit einem Team ihrer Archewell Foundation unterstützten sie die Gemeinschaftsküche «Our Big Kitchen Los Angeles» dabei, Mahlzeiten für bedürftige Menschen vorzubereiten und zu verpacken. Auch die Kinder waren bei der Aktion dabei: Auf Fotos, die Meghan in ihrer Instagram–Story teilte, ist Tochter Lilibet von hinten zu sehen. Die kleine Prinzessin und ihr Bruder Archie halfen laut Berichten beim Teigformen mit. In einer Pressemitteilung auf der Archewell–Website betonten Harry und Meghan, dass sie sich weiterhin und besonders in der Weihnachtszeit dafür einsetzen wollen, «Mitgefühl in Taten umzusetzen».