«Stromberg: Alles wie immer»: Deutschlands Ekelchef ist zurück

Die Thematik von «Stromberg» kam beim Publikum so gut an, dass die Serie bis 2012 insgesamt fünf Staffeln erhielt. Zudem folgte 2014 in Form von «Stromberg – Der Film» eine zum Teil mit Crowdfunding (Bernd hätte es wohl «Krautfunding» genannt) finanzierte Kinoproduktion. Danach, so dachten sicherlich die meisten, müsste Stromberg doch endgültig Lichtspielhausverbot haben. Aber falsch gelegen: Mit «Stromberg: Alles wie immer», der ab dem 4. Dezember im Kino läuft, beweist er zwar spät, aber gewohnt zuverlässig seine Qualitäten als unflätiges Stehaufmännchen.