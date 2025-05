«Stuart Little»-Kinderstar Lipnicki strauchelt als Erwachsener

In neuem Projekt muss er sich von seiner schlechtesten Seite zeigen

Sein neuestes Projekt, die «The Joe Schmo Show», sei «ein Schritt in die richtige Richtung». In der Serie geht es darum, eine Person zu veräppeln, die denkt, dass sie in einer Reality–Show mitspielt. Lipnicki spielt eine fiktionalisierte, egoistische Version seiner selbst. Es sei ein Schritt aus seiner Komfortzone heraus gewesen, worauf er «am meisten stolz» sei. «Als Schauspieler, der in dieser Branche aufgewachsen ist, will man sich von seiner besten Seite zeigen, und ich musste mich von meiner schlechtesten Seite zeigen.» Das habe auf eine seltsame Art und Weise etwas Ermächtigendes an sich gehabt.