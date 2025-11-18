«Sturm der Liebe»: Goldene Hochzeit und ein emotionaler Abschied

Zu ihrer Goldenen Hochzeit trägt Altenkopf sein selbst komponiertes und getextetes Lied «Unsere Liebe» am Klavier vor. Der Schauspieler zeigt sich bei den Dreharbeiten tief bewegt: «Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf – vor dem wunderbarsten Paar von ‹Sturm der Liebe›, den Sonnbichlers: Das ist natürlich das grösste Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann!», wird er vom Sender zitiert.