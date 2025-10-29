«Sturm der Liebe»: Staffelstart für Gärtnerin Fanny und Koch Kilian

Ein Paar der Gegensätze

Im Mittelpunkt der 22. Staffel steht ein Liebespaar, das kaum unterschiedlicher sein könnte. Fanny Schätzl, die bodenständige Gärtnerin am Fürstenhof, trifft auf Kilian Rudloff, den charismatischen Koch und Weltenbummler. Johanna Graen (geb. 1990) und Anthony Paul (geb. 1985) verkörpern die Hauptrollen. Zwischen den beiden entwickelt sich rasch eine intensive Beziehung, doch Kilian trägt ein Geheimnis mit sich: Als Ersatzbräutigam soll er die Verlobte seines Bruders heiraten, damit diese ihr Erbe antreten kann. Fanny weiss davon nichts.