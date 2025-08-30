Suki Waterhouse begeistert im Pailletten-Zweiteiler in Venedig

Suki Waterhouse (33) ist in Venedig angekommen – und begeistert mit ihrem Style. Auf dem roten Teppich zur Doumentation «Broken English» glänzte die Schauspielerin und Sängerin in einem metallischen Pailletten–Look. Sie wählte ein Crop–Top mit halblangen Ärmeln, das ganz aus Gold und Silber funkelnden Plättchen bestand. Dazu kombinierte sie den passenden Rock und eine Strumpfhose. Schwarze Mary Jeans mit Plateau–Absatz machten das Outfit komplett.