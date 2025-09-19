Summerween: Für alle, die nicht auf Halloween warten wollen

Die Zeiten sind vorbei, in denen Halloween einfach nur ein Import–Fest aus Amerika war, über das man in Deutschland gerne mal den Kopf geschüttelt hat. Auch hierzulande leuchten jedes Jahr mehr und mehr Kürbisse auf Balkonen und in den Vorgärten. Eingefleischten Halloween–Fans kann es oft bis zum 31. Oktober gar nicht schnell genug gehen. Und genau an diesem Punkt kommt ein neuer viraler Hype namens Summerween ins Spiel: das Gruselfest für alle, die den Spuk nicht nur einmal im Jahr zelebrieren wollen. Das steckt hinter dem verrückt–schönen Summerween–Trend.