Super Bowl 2026: Bad Bunny wird Headliner der Halbzeitshow

Das Football–Finale findet am Sonntag, den 8. Februar, im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, der Heimat der San Francisco 49ers, statt. Jon Barker, Senior Vice President Global Event Production der NFL, betonte: «Bad Bunny verkörpert die globale Energie und kulturelle Lebendigkeit, die die heutige Musikszene prägen. Als einer der einflussreichsten und meistgestreamten Künstler der Welt ist er mit seiner einzigartigen Fähigkeit, Genres, Sprachen und Publikum zu verbinden, eine spannende und naheliegende Wahl für die Halbzeitbühne des Super Bowl.» Man sei überzeugt, «dass seine dynamischen Auftritte, seine kreative Vision und seine tiefe Verbundenheit mit den Fans für das unvergessliche Erlebnis sorgen werden, das wir von diesem ikonischen kulturellen Moment erwarten».