Superfood oder Dickmacher? Wie gesund Kartoffeln wirklich sind

Die Deutschen lieben Kartoffeln – kaum ein Lebensmittel ist so vielseitig, so bodenständig und so fest in unserer Küche verankert wie die berühmte Knolle. Ob als Püree, Salzkartoffeln, Reibekuchen oder knusprige Bratkartoffeln: Kartoffeln gehören zu den grossen Klassikern. Und trotzdem haftet ihnen seit Jahren ein hartnäckiges Imageproblem an. Während die einen sie als gesundes Superfood feiern, halten andere sie für einen Dickmacher, den man besser meidet. Doch was stimmt nun wirklich?