Supertramp-Streit: Gericht spricht Ex-Mitgliedern Tantiemen zu

Anspielung auf Supertramp–Songs

«Die Kläger fordern, dass die Angeklagten weiterhin einen kleinen Teil der Songwriting–Tantiemen von Supertramp abgeben, bis die Songs der Band keine Einnahmen mehr generieren», wird die Berufungsrichterin Kim McLane Wardlaw. zitiert. «Die Angeklagten sind jedoch der Ansicht, dass sie von nun an nicht mehr verpflichtet sind, Tantiemen abzuführen», erklärte sie demnach weiter. Das Besondere daran: Wardlaw liess die Titel der Supertramp–Songs «Give A Little Bit» und «From Now On» darin einfliessen.