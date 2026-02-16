Survival-Format «7 vs. Wild» kehrt mit Staffel sechs zurück

Drehort bleibt vorerst ein Geheimnis

Am bewährten Grundprinzip ändert sich auch in Staffel sechs nichts: Sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich einer extremen Überlebenssituation in absoluter Wildnis stellen. Wo genau die neue Staffel gedreht wird, verrät Prime Video allerdings noch nicht – ebenso wenig wie die Namen der Kandidaten. Diese sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden. In der vergangenen Staffel war unter anderem Moderatorin Jeannine Michaelsen (44) mit dabei.