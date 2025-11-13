«Surviving Amazonas»: Nächstes Reality-Format für Lilly Becker

Ihr Gebiet gehört zur Terra Indígena Katukina/Kaxinawá im Landkreis Feijó – eine der Regionen mit dem höchsten Risiko der Entwaldung im Bundesstaat. Sie stehen stellvertretend für viele indigene Völker Amazoniens: eine reiche Kultur mit tiefem Naturbezug, aber zugleich in der prekären Lage, was den Schutz ihres Landes und ihrer Lebensweise betrifft. Zwar hat sich die Gruppe seit einigen Jahren technologisch gewappnet – etwa mit Drohnen und GPS gegen Entwaldung –, doch die Bedrohung durch Entwaldung, Landnahme und kulturelle Erosion bleibt akut.