Süsses Foto: Prinz Alexander von Schweden feiert achten Geburtstag

Prinz Carl Philip von Schweden (44) und seine Frau Prinzessin Sofia (39) verzücken die Royal–Fans mit einem süssen Porträt. Ihr ältester Sohn Prinz Alexander wird am heutigen 19. April acht Jahre alt. Zu diesem Anlass postet das Prinzenpaar ein niedliches Foto seines Sprösslings auf dem eigenen Instagram–Account. Darauf lächelt das Geburtstagskind in einem weissen Hemd in die Kamera.