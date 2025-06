Süsses Mutter-Tochter-Foto: Meghan gratuliert Lilibet zum Geburtstag

Herzogin Meghan über «besonderen Tag» ihrer Tochter

«Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, unser wunderschönes Mädchen», schrieb die Ehefrau von Prinz Harry (40) und veröffentlichte dazu zwei sehr persönliche Schwarz–Weiss–Fotos. Das erste zeigt das Mutter–Tochter–Duo Arm in Arm am Strand, das zweite blickt auf einen Moment der beiden kurz nach der Geburt zurück. «Heute vor vier Jahren ist sie in unser Leben getreten – und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die ihr Liebe schicken und ihren besonderen Tag feiern», kommentierte die Herzogin die Bilder.