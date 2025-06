Sven Nordin über Kommissar Wisting: «Die Beziehung ist enger geworden»

Das Geheimnis des Nordic Noir

Warum skandinavische Krimis international so erfolgreich sind, hat für Nordin einen einfachen Grund: «Ich denke, was die Menschen im Ausland faszinierend finden, ist der grosse Kontrast zwischen dem Leben in offenen Ländern wie den skandinavischen und all der Dunkelheit, die man dennoch unter der ruhigen Oberfläche findet.» «Wisting» unterscheide sich dabei allerdings von anderen Nordic–Noir–Formaten: «Ich betrachte Wisting als sogenannten Slow Crime. Es ist eher eine Polizeiserie, in der die Figuren Fehler machen und sich so verhalten, wie Menschen es wahrscheinlich im echten Leben tun.»