«Swim Shady»: Eminem will Strandmarke verklagen

Eminem will nicht verwechselt werden

In seinem Antrag argumentiert der Rapper, dass die Änderung eines einzigen Buchstabens keine ausreichende Unterscheidung zwischen den beiden Marken darstelle. Er befürchtet laut dem US–Promiportal «TMZ» «Schaden und Verletzung», sollte Swim Shady seinen Namen behalten dürfen. Dabei geht es ihm auch um Qualitätsstandards. Eminems Merchandise–Artikel sollen demnach Premiumqualität haben, weswegen er nicht mit den Produkten der Strandfirma in Verbindung gebracht werden will.