Sydney Sweeney: Die aufstrebende Mode-Ikone Hollywoods

Sydney Sweeney liebt es, sich durch ihre unterschiedlichen Rollen als Schauspielerin in andere Personen und Charaktere verwandeln zu können. Diese Experimentierfreudigkeit lässt sie auch in ihre glamourösen Outfits für öffentliche Auftritte oder Shootings einfliessen. «Das ist der Hauptgrund, warum ich mich in die Schauspielerei verliebt habe – man kann all diese verschiedenen Leute spielen und so tun, als ob man all diese verschiedenen Figuren wäre», sagt sie. «Wann immer ich die Chance bekomme, bei Fotoshootings auf einer kreativeren, künstlerischeren und extremeren Ebene zu arbeiten, macht das so viel Spass.»