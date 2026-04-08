Sylvie Meis: «Ich brauche niemanden, um glücklich zu sein»

Das Älterwerden macht ihr keine Angst

Gelassen gibt sie sich auch beim Thema Älterwerden. Sie fühle sich heute stärker, ruhiger und mehr bei sich als früher. Sie gehe mit Freude durchs Leben und habe sich dazu entschieden, trotz Erlebnissen wie zwei Scheidungen und ihrer Krebserkrankung nicht verbittert zu werden. «Diese Leichtigkeit ist meine Stärke.» Sie setzt auf einen gesunden Lebensstil. «Ich will mich gesund, fit und wohl in meiner Haut fühlen.» Natürlich verändere sich der Körper, «aber ich lebe sehr diszipliniert, achte auf mich und weiss genau, was mir guttut». Sie sei kurz vor ihrem 48. Geburtstag «mehr denn je im Reinen mit mir selbst».