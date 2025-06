Sylvie Meis: So schlimm war es für sie, als Sohn Damián ausgezogen ist

Damián van der Vaart zog bereits vor mehreren Jahren zu seinem Vater, dem ehemaligen Fussballprofi Rafael van der Vaart (42), um seine eigene Fussballkarriere voranzutreiben. Derzeit spielt er für den Klub Ajax Amsterdam und lebt daher auch in der Hauptstadt der Niederlande. «Ich habe die Zeit mit ihm auf Ibiza so genossen», erzählt Meis jetzt im Rahmen eines Events in Berlin dem Sender. «Zum Glück facetimen wir fast jeden Tag, aber trotzdem: Urlaub zu machen mit seinem Kind ist das Schönste ever.»