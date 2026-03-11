«Szene-Ikonen und Nachwuchs»: Noch mehr Bands für Wacken angekündigt

Das Wacken Open Air hat für sein Jubiläumsjahr 2026 weitere Bands angekündigt. Bei der 35. Ausgabe des Festivals, zu der erneut Fans aus aller Welt nach Schleswig–Holstein reisen, stehen vom 29. Juli bis 1. August 2026 zahlreiche Acts auf dem Programm. Bereits bestätigt sind unter anderem Judas Priest, Arch Enemy, Black Label Society, Hämatom, Def Leppard, In Flames und Powerwolf.
Zu den weiteren Bands, die nun für das legendäre Metal–Festivals angekündigt wurden, gehören die Mailänder Gothic–Metaller von Lacuna Coil oder die Franzosen von Alcest. Kadavar, Fit For An Autopsy, Of Mice And Men und Subway To Sally sollen neben vielen weiteren Gruppen ebenfalls dabei sein.
«Grosse Bandbreite unserer Lieblingsmusik»
«Die Mischung aus etablierten Bands, Szene–Ikonen und Nachwuchs spiegelt genau das wider, wofür Wacken seit mehr als drei Jahrzehnten steht», sagt Festival–Gründer Thomas Jensen. Gründer Holger Hübner ergänzt: «Die Jubiläumsausgabe des W:O:A wird die grosse Bandbreite unserer Lieblingsmusik abbilden und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir zum 35. Mal unsere Metal–Community im Sommer in Wacken begrüssen können!»
Das Wacken Open Air ist mit 800 Besuchern im Jahr 1990 gestartet, heute kommen jährlich bis zu 85.000 Fans nach Wacken in Schleswig–Holstein. Angekündigt wurden für die neue Ausgabe zudem auch: Animals As Leaders, Deafheaven, Visions Of Atlantis, Alien Ant Farm, Kärbholz, Crematory, Unzucht, Skyline, Bear Mc Creary, Lovebites, Wytch Hazel, Finsterforst, Evil Jared & Krogi, The Limit, 5th Avenue, Arroganz, Year Of The Goat, Temple Of The Absurd, Dirty Shirt, Trold, Metaklapa, 9mm Headshot, Manntra, Sagenbringer, Stonem, The Other, Cruachan, Dieter Maschine Birr, Mambo Kurt, Velvet Rush, Heartless Human Harvest, Saviourself, Wüstenberg, Zeltinger Band, Black Tish, Tuxedoo, Minotaurus, Alien Rockin' Explosion, Asrock, Blaas Of Glory, Cursed Abyss, Wacken Firefighters und Expellow.