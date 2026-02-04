«Tage, die es nicht gab 2»: Alle Folgen in einer Nacht

Mehr als 13 Millionen Abrufe machten die erste Staffel von «Tage, die es nicht gab» (2022) zum Streaming–Phänomen der ARD Mediathek. Die zweite Staffel steht seit Mitte Januar in der Mediathek zur Verfügung. Und nun bekommen auch klassische Fernsehzuschauer die Gelegenheit, die acht neuen Folgen der österreichisch–deutschen Krimiserie zu sehen: Am 4. Februar um 20:15 Uhr startet die zweite Staffel mit dem Untertitel «Tödliche Geheimnisse» im Ersten.