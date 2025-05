Taika Waititi überrascht Ehefrau Rita Ora bei «Masked Singer»

Lucky Duck sorgt für Stimmung

Als Neuerung in der 13. Staffel der Show war neben den regulären maskierten Kandidaten auch die Figur «Lucky Duck» dabei. Die Ente im Detektivkostüm tauchte gelegentlich auf, um das Rate–Team mit zusätzlichen Hinweisen auf die Kandidaten zu verwirren. In der am 30. April ausgestrahlten Halbfinal–Episode erschien sie erneut auf der Bühne und verkündete, dass alle verbliebenen maskierten Kandidaten – Pearl, Boogie Woogie, Coral und Mad Scientist Monster – ins Finale der Show einziehen würden.