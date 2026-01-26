Take That: Die bewegende Geschichte der Boyband

Für den nächsten Knaller sorgte die Band dann 2010: Robbie Williams kehrte zurück und nahm mit seinen Kollegen das Album «Progress» auf. Ein Jahr später folgte eine gemeinsame Stadiontournee durch Europa, während der Williams auch seine Solohits präsentierte. 2020 erfolgte eine weitere Reunion für ein virtuelles Corona–Charity–Konzert – damals war Jason Orange allerdings nicht mehr an Bord, der Take That 2014 verlassen und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Auch eine Teilnahme von Robbie Williams an der «The Circus Live»–Tour 2026 ist nicht geplant. Gerade hat er mit «Britpop» ein neues Soloalbum vorgelegt und wird eigene Auftritte absolvieren.