«Take the Money and Run»: Über den Aufstieg und Fall der Kryptoqueen

Die grosse Frage nach dem Verbleib der Kryptoqueen

Zu Beginn der Folgen prangt der Hinweis auf dem Bildschirm, dass diese Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht. Die Macher räumen aber ein: «‹Take the Money and Run› kann und will nicht alle Fragen beantworten.» Die Erzählung müsse Leerstellen aushalten. Für die wohl dringendste Frage rund um die Kryptoqueen macht die Serie in ihrer letzten Folge mehrere hypothetische Szenarien auf: Wo ist Ruja Ignatova abgeblieben? Um ihr Verschwinden ranken sich zahlreiche Mutmassungen. Ist sie freiwillig untergetaucht? Hat sie ihr Aussehen verändert? Lebt sie überhaupt noch? Auf diese Fragen hat nach aktuellem Stand niemand eine eindeutige Antwort. Das FBI bietet inzwischen bis zu fünf Millionen Dollar für Hinweise, die zu Ignatovas Verhaftung führen.