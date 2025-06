Tallulah Willis zeigt neue Bilder ihres kranken Vaters Bruce Willis

Seine Frau hat gerade Geburtstag gefeiert

Es scheint dem Hollywoodstar also den Umständen entsprechend gut zu gehen. Fans hatten sich zuletzt gesorgt, da seine zweite Ehefrau Emma Heming–Willis zu ihrem 47. Geburtstag am 18. Juni Familienfotos ohne Bruce veröffentlicht hatte. Sie erwähnte ihn jedoch im Text: «In den letzten Wochen wurde ich zu meinem Geburtstag mit so viel Liebe überschüttet. Von Bruce, unseren Mädchen, meiner Mutter, meiner Familie und lieben Freunden.»