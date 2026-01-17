Tanja Lanäus: So kämpfte sich «Sturm der Liebe»-Star nach Sturz zurück

Nach zwei Monaten wieder am Serien–Set

Nach dem Unfall war an Arbeiten erst einmal nicht zu denken. «Als Schauspielerin war es für mich wichtig zu wissen, dass die Produktion hinter mir steht und mich nicht einfach aus dem Drehbuch streicht. Johannes Huth hat mich als Yvonne Klee in meiner Genesungszeit vertreten und ist dafür wieder in die Rolle des Gerry Ceylan geschlüpft.» Nach rund zwei Monaten stand Lanäus wieder am Set von «Sturm der Liebe». Sie habe «viel früher wieder angefangen, als die Ärzte mir geraten hatten». Das ging, weil die Produktion ihr einen «sanften Wiedereinstieg» ermöglicht habe. So habe sie zunächst maximal drei Szenen am Tag gedreht, wobei sie die ganze Zeit ein Korsett trug.