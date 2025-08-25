Tantiemen-Streit: Ex-Mitglieder von The Police klagen gegen Sting

Für das 30. Jubiläum konnten sie sich jedoch noch einmal kurz zusammenraufen: The Police traten 2007 in Originalbesetzung eine Welttournee an, die im August 2008 ihr Ende in New York fand. Danach lösten sie sich wieder auf und performten bis dato nicht mehr gemeinsam – ein Umstand, an dem sich angesichts der Eskalation des Streits wohl auch nichts mehr ändern wird.