Tanzen statt Torkeln: In Berlin feiert man jetzt nüchtern

Vielleicht sollte die Frage nicht lauten, warum man nicht trinken will, sondern warum man in bestimmten Situationen wie selbstverständlich zum Alkohol greift. Wie Vlady Schklover, der Veranstalter von «Lemonade Queers», im Interview mit dem «Tip» sagt: «Ich glaube, es geht vielen so, die mit dem Trinken aufhören: Sie haben vorher Alkohol getrunken, um mit Anspannung, Depressionen oder Traumata umzugehen. Oder weil sie ein Problem haben, Intimität zuzulassen.»