Tanzt Camillas Sohn Tom Parker Bowles beim britischen «Let's Dance»?

Tom Parker Bowles ist in seiner britischen Heimat bekannt als Kochbuchautor und Restaurantkritiker und hat auch schon reichlich TV–Erfahrung: Er ist unter anderem regelmässig in der Kochshow «MasterChef» dabei. Und die Chancen auf eine Teilnahme bei «Strictly Come Dancing» stehen offenbar nicht schlecht: Laut der Zeitung «The Mirror» soll den Produzenten viel daran gelegen sein, ihn ins Boot zu holen.