Tara Reid: «Mir wurden K.-o.-Tropfen verabreicht»

Die Schauspielerin schildert den Abend wie folgt: Am späten Samstagabend habe sie in einem Hotel in Rosemont, einem Vorort von Chicago, eingecheckt. Anschliessend sei sie in die Lobby gegangen, um sich an der Bar einen Drink zu bestellen und eine Zigarette zu rauchen. Dort habe sie eine Gruppe YouTuber getroffen, einer von ihnen sei mit ihr nach draussen zum Rauchen gegangen.