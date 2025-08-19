«Tatort»-Darsteller Torsten Michaelis stirbt mit 64 Jahren

«In Dankbarkeit und zutiefst traurig»

«Schockiert und unbegreiflich», steht auf der Webseite von Management Ramona Mohren. «Du bist nicht mehr bei uns. Du warst doch gerade noch so glücklich und wir hatten noch so viel vor», heisst es weiter. Man verabschiede sich «in Dankbarkeit und zutiefst traurig» und bitte darum, die Privatsphäre der Familie des Verstorbenen zu respektieren.



Der Synchronsprecher René Dawn–Claude (42) hat sich in einem langen Beitrag auf Instagram zum Tod von Michaelis geäussert. «Lieber Torsten, ich bereue es, niemals ein gemeinsames Foto mit dir gemacht zu haben, obwohl wir so oft miteinander gearbeitet haben», schreibt Dawn–Claude zu einer Schwarz–Weiss–Aufnahme, auf der «Ruhe in Frieden» steht. «Du warst für mich ein Vorbild in vielerlei Hinsicht», erklärt er. «Ich vergötterte deine Platin–Stimme, mit der du für mich zu meinen absoluten Lieblingen gehörtest. Du warst immer diszipliniert, verbissen und einfach eine Maschine.»