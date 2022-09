«Tatort: Das Verhör»: Götz Otto spielt Hauptmann Hajo Kessler

Carver will die Weltherrschaft und dafür mit seinem schwer zu ortenden Tarnkappenschiff im Südchinesischen Meer einen Krieg zwischen China und dem Vereinigten Königreich anzetteln. Während er Minen an dem Schiff anbringen will, wird Bond von dem leidenschaftlich folternden Stamper fast getötet, entkommt aber. Als Bond später versucht, eine Rakete an Bord zu entschärfen, wird er erneut von Stamper überrascht. Es kommt zu einem letzten Kampf zwischen den beiden auf der Raketen-Abschussrampe, an der Bond in der Zwischenzeit die Zünder für die Minen platziert hat. Er sticht Stamper ein Messer in den Bauch und springt über Bord. Kurz darauf entzündet sich die Rakete, die Minen detonieren und das Schiff explodiert - mit Stamper...