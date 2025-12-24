«Tatort: Das Verlangen»: Kammerspiel im Münchner Theater

Und das ist nur einer der selbstironischen Sätze, die die Ermittler mal wieder auf höchstem Niveau abliefern. In der gar nicht schimmernden Theaterwelt mit ihrer gedrückten Stimmung sind die zwei nie um einen Spruch verlegen, wenn sie sich durch die verwirrenden Gänge des Hauses schlängeln, treppauf und treppab, und ihren ewigen Praktikanten Kalli all das erledigen lassen, worauf sie keine Lust haben. Mit viel Witz nehmen sie den Beruf des Filmschauspielers im Vergleich zum Theaterstar auf die Schippe und bauen am Ende auch noch eine schöne Werbung für die Bühnenkunst ein. Und die zwölfminütige Schlussrunde auf der Bühne, in der sie à la Agatha Christie den Täter präsentieren, ist wirklich theaterwürdig.