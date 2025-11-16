«Tatort: Der Reini»: Wer ist die Kripo-Anwärterin Ella Pauls?

Doch während sie gefangen gehalten werden, hält jemand anderes auf dem Revier die Stellung: die neue Kommissariatsanwärterin Ella Pauls, gespielt von Luise Aschenbrenner (30). Tobler überträgt ihr direkt die Leitung bei den Mordermittlungen, die sie so ziemlich allein bestreiten muss. Man hat fast Mitleid, weil der jungen Kollegin keiner irgendwas erklärt. Schon am Anfang steht sie allein am Tatort, weil Berg den Dienst vergessen hat und Tobler auf Fortbildung ist. Pauls lässt sich aber nicht unterkriegen und behält am Ende doch den Durchblick, obwohl sie viele Fragen hat, die ihr niemand richtig beantwortet.