«Tatort: Ex-It» aus Stuttgart: Wo ist der kleine Hugo?

Die verzweifelte Mutter heisst Pony Hübner, gespielt von Kim Riedle (44, «Liebes Kind»). Vor rund zehn Jahren gehörte sie zu den meistfotografierten Frauen der Republik – ein sogenanntes It–Girl, berühmt fürs Berühmtsein. Gross gemacht hat sie ihr Ehemann Stefan (Hans Löw, geb. 1976), einst Verleger diverser Boulevardblätter. Doch diese Zeiten sind vorbei: Er managt heute Influencerinnen, während Pony durch alte Magazinfotos scrollt und vergeblich nach ihrer verlorenen Relevanz sucht. «Wenn ich mich nicht in den Magazinen finde, denke ich, mich gibt's nicht mehr», gesteht sie den Kommissaren.