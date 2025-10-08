«Tatort»-Geheimnisse aus München - vom Kult-Duo persönlich

Ein Highlight ist die Passage über den Münchner Schauspieler Michael Fitz (66), der von 1991 bis 2007 als Kommissariatsmitarbeiter – später Kriminaloberkommissar – Carlo Menzinger zum Münchner Ermittlerteam gehörte. Er sollte «Lokalkolorit» in die Reihe bringen und wurde damit schnell zum Sympathieträger. «Wenn der Carlo ins Bild kam, gab es zehn Sekunden später immer was zu lachen», erinnert sich Fitz im Interview mit der Buchautorin. Thyssen fasst es so zusammen: «Er war stets der Sidekick für Franz Leitmayr und Ivo Batic, die Chefs auf dem Revier – ein Sidekick allerdings, der oft genug für den besonderen Kick sorgte.»