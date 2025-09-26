«Tatort: Kammerflimmern»: Wie ist der neue Schweiz-Krimi?

Lohnt sich das Einschalten beim «Tatort: Kammerflimmern»?

Ja. Der Zürich–«Tatort: Kammerflimmern» lohnt sich für alle, die Lust auf einen hochaktuellen, technologiegetriebenen Krimi mit spürbarer Bedrohungslage und persönlicher Tragweite haben. Die Handlung verknüpft Cybercrime, Wirtschaftskriminalität und persönliche Dramen geschickt miteinander. Denn auch im Privatleben einer Ermittlerin spitzt sich vieles zu: Die getrennten Eltern von Tessa Ott treten gemeinsam auf, was den Fall emotional erdet und der Figur der Ermittlerin zusätzliche Tiefe verleiht. Kleine Plot–Twists, wie ein Hacker, der plötzlich selbst gehackt wird, bringen überraschende Momente in den Krimi.