«Tatort: Letzte Ernte»: Zerplatzte Träume auf dem Apfelhof

Die grosse Fülle an Themen ist allerdings auch die Schwäche des «Tatorts». Es wirkt etwas überladen, wenn die toxischen Verbindungen der Familie aufgezeigt, die zerplatzten Träume auf dem Land und im Hintergrund immer wieder auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sowie die Pestizidproblematik insbesondere bei Apfelbauern beleuchtet werden. «Das Thema liegt mir sehr am Herzen», sagt Furtwängler über den Erhalt der Artenvielfalt, und das merkt man auch. Die Gefahren der monokulturellen Landwirtschaft sollen von beiden Seiten beleuchtet werden. Aber geht das wirklich in 90 Minuten? Denn da soll ja auch noch Raum bleiben für den korrupten Dorfpolizisten, der Deals mit dem Mega–Landwirt macht.