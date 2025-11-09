«Tatort: Mike & Nisha»: Die vier heimlichen Hauptrollen

Anna Stieblich als Nachbarin Gerlinde Wagner

Anna Stieblich (60), geboren am 20. Februar 1965 in Bremen, ist eine profilierte deutsche Schauspielerin, die seit Jahrzehnten auf deutschen Theaterbühnen sowie in Fernseh– und Kinoproduktionen präsent ist. Das Publikum kennt sie besonders als Doris Schneider in «Türkisch für Anfänger» (2006–2008, 2012), als Prof. Dr. Sabine Rossi in «SOKO Leipzig» (seit 2009) und aus zahlreichen Nebenrollen im «Tatort» – vor «Mike & Nisha» etwa in «Tatort: Im Wahn» (2025), «Tatort: Der hundertste Affe» (2016) oder «Tatort: Freddy tanzt» (2015). Ihr nuanciertes Spiel macht sie zu einem markanten Gesicht des Sonntagskrimis, dem sie ungezwungene Alltagsnähe und Tiefe verleiht.