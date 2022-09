«Tatort: Murot und das Gesetz des Karma»: Multitalent Anna Unterberger

Im «Tatort: Murot und das Gesetz des Karma» (25.9., Das Erste) spielt Anna Unterberger (37) die wandelbare Trickbetrügerin Eva, die in immer neuen Rollen auftaucht, um sich an ihren Opfern zu bereichern. Krimi-Fans, die bereits am Samstagabend auf ihr Genre im TV gesetzt haben, dürfte sie besonders bekannt vorkommen.