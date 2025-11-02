«Tatort»-Star Ulrich Tukur: So lebt er mit dem Tinnitus

Geduld ist gefragt

Tukur begab sich damals für einen dreiwöchigen Aufenthalt in eine Tinnitus–Klinik. «Irgendwie hat es mich beruhigt, mit dem Problem nicht allein zu sein, und mir wurde klar, dass sich in meinem Leben etwas verändert hatte und ich damit umgehen musste», sagt er. Ein Prozess, der jedoch einige Jahre gedauert habe. Inzwischen kann er auch den Tinnitus gelassener sehen: «Ich habe mich aber daran gewöhnt und meinen Frieden mit diesem ungebetenen Gast gemacht.» Man könne den Tinnitus «gewissermassen weghören». Die ersten Monate damit hat er jedoch als «grauenhaft» in Erinnerung. Sein Tipp für andere Betroffene: «Ich kann nur jedem Leidtragenden raten, Geduld zu haben.»