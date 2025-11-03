«Tausend Zeilen»: Bully Herbigs Mediensatire feiert Free-TV-Premiere

Für «Tausend Zeilen» hat sich Herbig zudem einen kunstvollen erzählerischen Kniff überlegt: Der Romero und Bogenius durchbrechen immer wieder die vierte Wand und erklären dem Publikum ihre Sicht der Dinge. «Das war die erste Idee, die ich hatte, als ich von dem Vorfall gehört habe und aus dem Stoff meinen nächsten Film nach ‹Ballon› machen wollte», verriet Bully zum Kinostart im Jahr 2022 der Nachrichtenagentur spot on news. Damals erklärte er weiter: «Den Stil des Films hatte ich sofort vor Augen: dass zwei Journalisten um die Gunst der Zuschauer buhlen.» Warum ihm das so wichtig war, hat einen einfachen Grund: «Ich wollte, dass es dem Zuschauer genauso geht, wie dem Umfeld des Hochstaplers.»